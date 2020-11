Adiós Maradona, el fútbol y el deporte te despiden con emoción

Con el recuerdo nostálgico de sus actuaciones gloriosas, dirigentes de fútbol y del deporte mundial, la noticia del fallecimiento de Diego Maradona fue recibida con palabras de emoción y reconocimiento.

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, dijo que "la pelota está de luto" al lamentar el deceso del ex astro del fútbol mundial. "Conmocionado en lo más hondo por el fallecimiento del astro argentino sudamericano y mundial Diego Armando Maradona", expresó el presidente Domínguez en el Twitter.

"Qué noticia triste. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió a una leyenda. Aún hay mucho por decir, pero por ahora, que Dios les dé fuerza a los familiares. Espero que algún día podamos jugar juntos al fútbol en el cielo", escribió en Instagram Pelé, tricampeón del mundo brasileño, de 80 años.

Lionel Messi, la estrella argentina dijo "Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va porque el Diego es eterno".

Neymar, el ídolo brasileño expresó en Twitter: "DON DIEGO MARADONA... ¡Descansa en paz! Leyenda del fútbol"

Ángel Di María, futbolista argentino realizó un posteo en Instagram, "Hasta siempre, Diego. Reconocimiento eterno por todo. Siempre estarás en nuestros corazones. Nunca te olvidaremos".

"Un pibe, loco. Esa es la bronca más grande. No puede ser, no puede ser. Es increíble. Y parece que uno está esperando que le digan que no fue nada. Estábamos hablando todos, con el grupo (del Mundial de 1986). No quisimos adelantarnos por esto de la pandemia, porque teníamos miedo de juntarnos y de que pase algo. No pudimos hablar, ni vernos", expresó Óscar Ruggeri, compañero de selección de Maradona en México 86.

"Todo el mundo espera nuestras palabras, pero ¿qué palabras podemos utilizar para expresar un dolor como el que sentimos? Por el momento, es tiempo de lágrimas, después ya vendrá el de las palabras", expresó el club de fútbol italiano del Nápoles, que vivió su era más gloriosa y sus dos únicos títulos de campeón de su país (1987, 1990) con Diego Maradona como ídolo.

"Hoy digo adiós a un amigo y el mundo dice adiós a un genio eterno. Uno de los mejores de todos los tiempos. Un mago inigualable. Se marcha demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca será ocupado. Descansa en paz, crack. Jamás te olvidaremos", escribió el cinco veces ganador del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo.

"Tu recuerdo será eterno. No te olvidaremos. Descansa en paz, Diego", publicó Andrés Iniesta.

Rafael Nadal, reconocido tenista en Twitter "Hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue Maradona, uno de los deportistas mas grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi más sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina".

AFP/EFE