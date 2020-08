Con tinte sudamericano, Sevilla conquista su sexta Europa League

Un gol de chilena del brasileño Diego Carlos le otorgó la victoria 3-2 al Sevilla español sobre el Inter de Italia, para proclamarse este viernes hexacampeón de la Europa League.

Al descanso se fueron con empate a dos goles tras un primer tiempo eléctrico y con tantos, el primero del belga Romelu Lukaku que remontó el holandés Luuk de Jong con un doblete antes de igualar de nuevo el uruguayo Diego Godín.

Ya en la segunda mitad el partido bajó su ritmo, pero el central brasileño Diego Carlos logró de chilena el 3-2 a los 74’ minutos y lo animó para su recta final, en la que el equipo milanés lo intentó ante un Sevilla muy gastado físicamente pero que aguantó el resultado hasta el final.

Drama! Diego Carlos overhead kick is deflected into the net by Lukaku #UELfinal pic.twitter.com/yhi3eoPaQA

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020