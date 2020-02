DIM se mete al Grupo H por la vía de los penales

El colombiano Independiente Medellín se clasificó a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2020, al superar por 4-2 en definición por penales al argentino Atlético Tucumán luego de perder 1-0 (parcial 1-0) en tiempo regular, en el desquite de la tercera fase jugado este martes en Tucumán.

El 'Decano' albiceleste se impuso en tiempo regular con el gol de Leonardo Heredia (21’), y así igualó 1-1 la serie global, ya que el DIM había ganado por idéntico resultado en Medellín en el duelo de ida.

Atlético Tucumán, que había pasado la anterior etapa desde los once metros ante The Strongest, no pudo esta vez en la misma vía, ya que Leandro Díaz falló su remate y el arquero Mosquera contuvo el remate de Lotti, y los ejecutantes del DIM acertaron sus cuatro envíos.

De este modo, Independiente Medellín ingresa en el Grupo H de la Copa, donde lo esperaban el argentino Boca Juniors, Caracas FC de Venezuela y Libertad de Paraguay.

- Números -

Atlético Tucumán ganó sus tres partidos como local ante equipos de Colombia en CONMEBOL Libertadores: 3-1 vs. Junior en 2017, 2-0 ante Atlético Nacional en 2018 y 1-0 contra Independiente Medellín hoy.

Independiente Medellín no ganó ninguno de sus últimos cinco partidos como visitante en competiciones CONMEBOL (1E 4D); antes de esta racha, había ganado sus dos anteriores encuentros.

Los equipos de Argentina mantienen un invicto de 13 partidos como locales ante conjuntos colombianos en competiciones CONMEBOL (10V 3E); América de Cali fue el último en derrotar a un argentino como visitante: 1-0 vs. Defensa y Justicia en la Sudamericana 2018.

Independiente Medellín ganó su segunda definición por penales en competiciones CONMEBOL (de 4); la anterior fue contra Cerro Porteño, en los octavos de final de la Libertadores 2003.

Ambos equipos intentaron nueve remates, los de Independiente Medellín fueron todos por jugadores distintos mientras que los de Atlético Tucumán por siete diferentes (2 Fabián Monzón y Marcelo Ortíz).