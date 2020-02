Independiente del Valle y Colo Colo abren con victorias el Grupo C

El Grupo C de la CONMEBOL Libertadores Sub-20 entró en acción este unes 17 de febrero con dos juegos disputados en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción.

A primera hora se encontraron el poderoso Independiente del Valle y Libertad, que también tiene una buena cantera de talentos.

El Independiente del Valle no tardó mucho en abrir la cuenta; a los 22’ a través de Bryan García anota el 1-0, Luis Ortíz a los 54’ pone el 2-0 y luego, a los 82’ descuenta para el equipo gumarelo, Derlis Aquino.

A segunda hora se vio una goleada por parte del Colo Colo chileno, que mostró toda su fuerza ante el Jorge Wilstermann de Bolivia.

Matías Colossi a los 24’, Luciano Arriagada a los 40’ y Jeyson Rojas a los 67’ fueron los autores de los tantos que hicieron a los caciques obtener sus primeros puntos en el torneo.

-Programación-

La segunda fecha del Grupo A se disputará este martes 18 de febrero en el estadio Adrián Jara de la ciudad de Luque, con entradas totalmente libres y gratuitas:

18:00 hora local: Nacional vs. Puerto Cabello

20:15 hora local: Flamengo vs. Sporting Cristal

