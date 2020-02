Independiente del Valle y Libertad suman triunfos en el Grupo C

El Independiente del Valle y Libertad son los grandes ganadores en la segunda jornada del Grupo C, de la CONMEEBOL Libertadores Sub 20, tras vencer este jueves respectivamente a Colo Colo y al Jorge Wilstermann.

En el estadio Adrián Jara se disputó la segunda jornada del Grupo C, donde Libertad sumó sus primeros tres puntos al golear 9-1 al boliviano Jorge Wilstermann, que sigue con el casillero en blanco.

Derlis Aquinox3, Juan Salinas, Júnior Quiñónez, Eduardo Ferreira, Giovanni Bogado, y Marcelo Fernándezx2 festejaron para el ‘gumarelo’. Mientras que Fabio Díaz anotó el gol del honor para el Wilstermann.

En el otro juego del grupo, el puntero IDV superó 1-0 a Colo Colo y alcanzó 6 puntos en el Grupo C. El ‘Cacique’ se quedó con 3 unidades.

Anthony Valencia fue el goleador en la victoria del equipo ecuatoriano.

Así quedó el Grupo C de la #LibertadoresSub20 tras la segunda fecha de la Fase de Grupos

⠀

Veja a classificação do Grupo C da #LibertadoresSub20 após o término da segunda rodada da fase de grupos! pic.twitter.com/4wDvHDlZPM

— CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 21, 2020