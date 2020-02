Presentación del Libro de Estrategias para Selecciones Juveniles de CONMEBOL

En el Polideportivo de Futsal del predio de la AFA en Ezeiza, Buenos Aires, la Dirección de Desarrollo de la CONMEBOL presentó este jueves el Libro de Estrategias para Selecciones Juveniles, una obra dirigida a los coordinadores, directores técnicos y preparadores físicos de las categorías menores del fútbol sudamericano.

El material recoge y reúne los trabajos hechos en torno al Reglamento del Programa CONMEBOL Evolución 2019-2020, así como toda la tarea realizada en la Mesa de Especialistas de Selecciones Juveniles.

Tiene el objetivo de ser una guía clara y de la más alta expectativa profesional para la formación de jóvenes jugadoras y jugadores del fútbol sudamericano. Contemplando el desenvolvimiento de la personalidad, así como el uso de las más modernas tecnologías deportivas, para el desarrollo.

En imágenes, lo mejor que nos dejo la presentación junto con la @afa del libro "Estrategias para proyectos de selecciones juveniles de Conmebol" en Ezeiza

Gonzalo Belloso, exjugador y actual director de Desarrollo CONMEBOL, y los adiestradores Francisco Maturana, Juan Cruz Anselmi y Hugo Tocalli, fueron los encargados de presentar la obra, que se realizó en el marco del Programa Evolución.

El titular de la AFA, Claudio Tapia, y el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, acompañaron también el evento.

“Queremos volver a tener las condiciones para que el futuro Maradona, Messi o Pelé salgan de aquí; el fin es que pongamos a las instituciones a pensar en cómo desarrollar al fútbol", afirmó el presidente Domínguez.

Durante la jornada, también se realizó un homenaje para el entrenador argentino Alejandro Sabella, quien recibió la Licencia Honorifica de la CONMEBOL.

"Estoy agradecido por lo que recibí y emocionado porque me encuentro con tanta gente amiga, de la que he aprendido mucho. Estar acá me trae muchos recuerdos. Este es el hogar del fútbol argentino", sostuvo Sabella, entrenador de la selección argentina en Mundial 2014 y campeón de la CONMEBOL Libertadores con Estudiantes de La Plata.

En el Marco de la presentación del libro "Estrategias para proyectos de selecciones juveniles de Conmebol" se hace Entrega de la Licenia Honorífica @CONMEBOL al Sr Alejandro Sabella, en medio de históricas y emocionantes anécdotas.