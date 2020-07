Roberto Carlos: “La CONMEBOL Copa América es todo para mí”

Roberto Carlos le guarda un cariño muy especial a la CONMEBOL Copa América, para la leyenda brasileña el torneo ganado en el año 1997, es la más importante de toda su trayectoria futbolística, “porque levantar esa Copa fue el comienzo del crecimiento de mi carrera. La Copa América es todo para mí”.

El legendario jugador brasileño compartió una entretenida entrevista, que se transmitió este lunes 20 a través del YouTube oficial de la Copa América, junto con el conocido periodista internacional Juan José Buscalia.

“Mi primera Copa América levantanda, que por cierto pesaba muchísimo...¡Ja!, ese momento la verdad es único para mí. Ahí fue el momento en que comenzó mi carrera, donde empezó mi historia como jugador”, reveló el astro brasileño bicampeón del certamen en el 97’ y 99’.

Durante la amena charla, recordó anécdotas de ambos trofeos levantados con la selección de Brasil. La primera en Bolivia 1997, en una final “durísima ante el anfitrión” y la otra en Paraguay 1999 frente a Uruguay.

En el 97’, Brasil ganó su primera Copa América por primera vez afuera de su territorio, derrotando 3-1 a Bolivia en la final. “En esa final, la altura terminó complicando más a la selección local, debido a que nosotros imprimimos velocidad y lo superamos gracias a nuestra calidad”, rememoró.

En tanto, en el 99’ La Canarinha superó 3-0 a Uruguay en la final, reconociendo que el partido más complicado en esa campaña fue contra Argentina, “nuestro tradicional rival. Recuerdo que teníamos mucha presión y comenzamos mal ese encuentro con un gol abajo, pero por suerte impusimos nuestro talento para dar vuelta el marcador, igualando la intensidad de ellos”, comentó.

Actualmente de 47 años, reconoció que aún extraña al fútbol. Los días de entrenamientos, a los amigos de aquellas épocas doradas del Real Madrid y selección brasileña, donde también cosechó grandes títulos como la Champions League y el Mundial FIFA 2002.

Además de los títulos, el lateral brasileño ha trascendido fronteras gracias a su calidad, potencia y sobre todo su excelente pegada desde media y larga distancia. Se considera privilegiado de ser sudamericano y reveló que su ídolo en el fútbol es el argentino Diego Maradona.

“Cafú, Zanetti, Sorín, fuimos grandes embajadores del fútbol sudamericano, en cuanto a laterales creo que fuimos los mejores. Mi ídolo es Maradona, para mí es el mejor dentro del terreno de juego y me ha dejado enseñanzas para que pueda llegar lejos en mi carrera”, confesó.

- “No existe secretos, solo es trabajo duro” -

Quedarse más de 45’, después de acabar un entrenamiento practicando con Zidane, Figo, David Beckham y Ronaldo, uno de los mejores delanteros de la historia, es el secreto para perfeccionar su pegada, reconoce el propio Roberto Carlos.

“Siempre me preguntar mi secreto y yo respondo que no existe otro que el trabajo, tal como mi padre me enseñó. Es cierto, he tenido grandes profesores durante mi carrera, pero nunca he dejado de entrenar para perfeccionar mi remate y también agradezco a Dios por haberme dado esa potencia en el pie izquierdo”, reveló.

Para Roberto Carlos actualmente Marcelo, lateral izquierdo de Real Madrid, es el que más se asemeja a su juego, “aunque para mí es mucho mejor en cuanto a técnica. Él ha sido como un hijo para mí, porque llegó muy joven a Madrid y yo lo he guiado desde siempre”.

Por último, indicó que no existen candidatos para ganar la próxima CONMEBOL Copa América 2021, ya que el fútbol sudamericano se encuentra en constante crecimiento.

“Brasil y Argentina son siempre grande protagonistas. Pero yo no quiero dejar de mencionar a los demás como Paraguay y Uruguay. La propia Venezuela y Bolivia están en constante evolución, por lo que será un gran campeonato”, expresó.

Esta es la segunda entrevista exclusiva que realiza la CONMEBOL a sus leyendas, en conmemoración del 104 aniversario de la CONMEBOL Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo.