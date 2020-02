Se disputan cuatro pases para la Fase 3

Este miércoles 12 de febrero se deciden cuatro pases a la Fase 3 de la CONMEBOL Libertadores:

Palestino vs. Cerro Largo

Cerro Porteño vs. Universitario

Atlético Tucumán vs. The Strongest

Corinhians vs. Guaraní

-Palestino y Cerro Largo pugnan por seguir en camino-

Tras empatar 1-1 en el partido de ida en Uruguay, los equipos de Palestino y Cerro Largo se citan el miércoles en Chile para disputar la revancha que definirá cuál de los dos sigue con vida en la CONMEBOL Libertadores 2020.

El equipo del pueblo Cerro Largo, un debutante en el torneo continental, tiene la tarea más compleja ya que debe marcar a lo menos dos goles para mantenerse a flote. Un empate 0-0 lo deja fuera, mientras que la igualdad a un tanto significaría tener que definir a penales esta llave de segunda fase entre chilenos y uruguayos.

El partido se disputará en el estadio San Carlos de Apoquindo, en el este de Santiago a las 19H15 (22H15 GMT) bajo el arbitraje del colombiano Nicolás Gallo.

-Estadísticas-

Palestino ganó tres de sus cuatro partidos como local ante equipos de Uruguay en CONMEBOL Libertadores (1E); Cerro Largo será el cuarto uruguayo en visitar al equipo Árabe en la competencia: en 1976 Nacional (2-1) y Peñarol (1-0), en 2015 Nacional (1-0) y Montevideo Wanderers (1-1).

Palestino perdió dos de sus últimos tres juegos como local en CONMEBOL Libertadores (1V); la misma cantidad de derrotas que registró en sus 11 juegos previos entre 1979 y 2019 (6V 3E).

Cerro Largo aún no ganó en competiciones CONMEBOL: empató dos partidos y perdió uno.

Cerro Largo fue el equipo con menos pases completos (122) en los partidos de ida de la segunda fase clasificatoria de la CONMEBOL Libertadores 2020; jugó desde el minuto 39 con 10 jugadores.

Leandro Benegas, de Palestino, intentó cinco remates en el 1-1 ante Cerro Largo; ningún jugador tuvo mayor cantidad en los partidos de ida en la segunda fase clasificatoria de la CONMEBOL Libertadores 2020.

-Cerro Porteño se juega su futuro ante Universitario-

Con la ventaja del empate 1-1 conseguido en Lima hace una semana, el popular Cerro Porteño tiene en sus manos el pase a la Fase 3 cuando enfrente al Universitario de Perú este miércoles en Asunción.

El choque se disputará en el estadio La Olla, en la capital paraguaya, a partir de las 19H15 locales (22H15 GMT).

El vencedor de la serie jugará en la Fase 3, por un lugar en la fase de grupos, contra el ganador de la llave entre el Barcelona de Guayaquil y el Sporting Cristal, que parece definida a favor de los ecuatorianos que golearon 4-0 en la ida.

Bajo las órdenes del árbitro argentino Patricio Loustau, asistido en las líneas por sus compatriotas Diego Bonfa y Gabriel Chade, las probables alineaciones son las siguientes:

-Estadísticas-

Cerro Porteño no concedió goles en ninguno de sus tres partidos como local ante Universitario en CONMEBOL Libertadores: 1-0 en 1973, 0-0 en 1991 y 3-0 en 2000.

Cerro Porteño ganó ocho de sus 10 partidos como local ante equipos de Perú en CONMEBOL Libertadores (1E 1D); sin embargo, cayó en el más reciente, 0-1 vs. Cusco FC (Real Garcilaso), en 2013.

Universitario perdió solo uno de sus últimos cuatro partidos como visitante ante equipos de Paraguay en CONMEBOL Libertadores (1V 2E): ganó el más reciente, 3-1 vs. Deportivo Capiatá, en 2017.

Cerro Porteño completó 521 pases en el 1-1 ante Universitario (81,3% de precisión); la mayor cantidad para un equipo en los juegos de ida de la segunda fase clasificatoria de la CONMEBOL Libertadores.

Universitario anotó de cabeza cinco de sus últimos ocho goles en la CONMEBOL Libertadores, incluidos dos de los tres en la actual edición.

-Atlético Tucumán, sin margen de error ante The Strongest-

El argentino Atlético Tucumán tendrá un duro compromiso el miércoles, en el que deberá remontar una desventaja de dos goles ante The Strongest para seguir adelante en duelo de vuelta de la segunda fase.

En la altura de La Paz, The Strongest tomó una ventaja de 2-0 que intentará hacer valer en este desquite, para lo cual el 'Decano' tucumano necesita ganar por idéntico resultado para forzar la definición por penales, y por tres goles para avanzar de manera directa.

El encuentro se jugará en el estadio Monumental José Fierro desde las 21H30 locales (00H30 GMT del jueves), con el arbitraje del brasileño Raphael Claus.

El ganador de esta serie enfrentará en la tercera fase al vencedor de la llave que sostienen Independiente Medellín y Deportivo Táchira, serie casi definida en favor de los colombianos, que golearon por 4-0 en el encuentro de ida.

-Estadísticas-

o Atlético Tucumán venció a The Strongest la única vez que lo recibió en competiciones CONMEBOL; fue 3-0 en la fase de grupos de la Libertadores 2018.

o Atlético Tucumán perdió y no anotó en sus últimos cuatro partidos en la CONMEBOL Libertadores; ambas son sus mayores rachas históricas a nivel internacional.

o The Strongest perdió sus 11 partidos como visitante en Argentina en la CONMEBOL Libertadores; no anotó en los cuatro más recientes.

o Atlético Tucumán acertó el 57% de sus pases en la derrota 0-2 ante The Strongest; fue el porcentaje más bajo en los partidos de ida de la segunda fase clasificatoria de la CONMEBOL Libertadores 2020.

o The Strongest intentó 26 remates y acertó 11 al arco en el 2-0 ante Atlético Tucumán; ambos fueron los máximos para un equipo en los partidos de ida de la segunda fase clasificatoria en la CONMEBOL Libertadores 2020.

Corinthians, obligado a vencer a Guaraní para seguir vivo en la Libertadores

El Corinthians está obligado a vencer este miércoles en Sao Paulo al Guaraní paraguayo en la vuelta de la Fase 2 para evitar revivir el escenario de 2015, cuando el equipo asunceño apartó sorprendentemente al 'Timao' en los octavos de final.

La derrota 1-0 de la ida obliga al Corinthians a buscar la victoria sin descuidar la defensa, ya que cualquier gol de Guaraní tendrá valor doble y complicará las cosas para los brasileños.

El argentino Nestor Pitana será el encargado de arbitrar la contienda, asistido en las bandas por sus compatriotas Juan P. Belatti y Julio Fernández.

El partido empezará a las 21H30 locales (00H30 GMT del jueves) en el mundialista Arena Itaquera de Sao Paulo.

El ganador de la eliminatoria se medirá en la tercera fase con el vencedor del Cerro Largo uruguayo y el Palestino chileno.

-Estadísticas-

Guaraní ganó y no concedió goles en sus tres enfrentamientos contra Corinthians en CONMEBOL Libertadores, incluido el 1-0 en el juego de ida en la actual edición.

Corinthians no ganó ninguno de sus últimos cinco partidos en competiciones CONMEBOL (3E 2D), siendo su segunda mayor racha histórica (7 en 2000, 2E 5D).

Guaraní mantuvo su valla invicta en sus tres juegos en la CONMEBOL Libertadores 2020 (3V); solo en 2015 tuvo una racha mayor en una misma edición (4 – 3V 1E).

Corinthians intentó 19 remates en su derrota 0-1 ante Guaraní, siendo la segunda mayor cantidad para un equipo en los partidos de ida de la segunda fase clasificatoria de la CONMEBOL Libertadores 2020 (26 The Strongest); el mayor registro para los equipos que no anotaron.

Guaraní tuvo 28,1% de posesión de balón en su victoria 1-0 ante Corinthians, siendo el porcentaje más bajo en los partidos de ida de la segunda fase clasificatoria de la CONMEBOL Libertadores 2020.