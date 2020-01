Se inauguró la tercera edición de la Fiesta Evolución

En una jornada llena de color y alegría, se largó el evento que reúne a jugadoras y jugadores de Sudamérica, con el objetivo de formar un cimiento deportivo integral y saludable.

La inauguración de la Fiesta Evolución 2020 contó con la presencia de todas las delegaciones que participarán del certamen a partir de mañana 25 de enero y durante los próximos nueve días.

El primer paso de este evento, que convoca a más de 700 jugadoras y jugadores de todo el continente sudamericano, se dio en la cancha principal de CONMEBOL, en la ciudad de Luque, Paraguay. Un desfile con los 27 equipos que participarán de los torneo Sub 16 y Sub 14 femenino, y Sub 13 masculino.

Luego de las presentaciones correspondientes, los himnos de cada país y el discurso de Gonzalo Belloso, el Director de Desarrollo de la CONMEBOL, con la mira puesta en el horizonte de fútbol sudamericano, llegó el momento de la música.

Los chicos y chicas, junto a los entrenadores y los familiares que acompañan a cada delegación, se trasladaron al Centro de Convenciones de CONMEBOL para vivir un gran rato de disfrute al ritmo del cantante puertorriqueño Darell.

De esta manera, la jornada inaugural dejó claro los objetivos formativos de la Fiesta Evolución 2020: transmitir valores, entendiendo que se puede apuntar a un deporte integral y superador.

Se larga una nueva edición de la Fiesta Evolución, que sin duda estará llena de gratos momentos deportivos y dejará una marca en cada participante. Ahora sí, a poner primera y a jugar en el presente con los ídolos del futuro.

CONMEBOL.com