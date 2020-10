Suspensión y multa para Alex Ribeiro Da Silva

El Juez Único de la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL,

RESUELVE



1º. CONFIRMAR el partido de suspensión automática impuesto al señor ALEX RIBEIRO DA SILVA no acordando ningún partido adicional de suspensión. La presente sanción se deberá cumplir conforme a lo dispuesto en los Artículos 73 y siguientes del Código Disciplinario de la CONMEBOL.



2º. IMPONER al señor ALEX RIBEIRO DA SILVA una multa de USD 750 (SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES), en virtud del Artículo 16.6 del Código Disciplinario de la CONMEBOL y de acuerdo con lo dispuesto en la Circular DCC 068/2020 de la Dirección de Competiciones de CONMEBOL. El importe de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por el CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO en concepto de derechos de Televisación o Patrocinio.



3º. NOTIFICAR y cumplido archivar.



Contra esta decisión no cabe recurso.



Eduardo Gross Brown

Presidente

Comision Disciplinaria