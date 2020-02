Zulma Quiñónez: “La única manera de romper barreras es trabajando”

Desde niña, Zulma Quiñónez soñaba estar ligada al deporte que tanto la apasiona: el fútbol. No logró ser futbolista, pero eso no detuvo su anhelo. “Ver a muchos hombres y pocas mujeres en este rubro, fue como una motivación para mí”. Hoy, por primera vez en la historia, una mujer paraguaya será cuarto arbitra asistente en la CONMEBOL Sudamericana.

Las mujeres se siguen abriendo paso en el deporte rey. La paraguaya Zulma Noemi Quiñónez Lezcano, de 33 años, de profesión docente y licenciada en Educación Física, fue convocada por primera vez para integrar un cuartero arbitral, en un partido correspondiente a un torneo internacional masculino.

La jueza paraguaya, quien tiene insignia FIFA desde 2012, estará en el partido de este martes, entre el River Plate de Uruguay y el Atlético Grau de Perú, por la CONMEBOL Sudamericana 2020.

“Esto fue paso a paso. En mi país empezaron a darnos oportunidades para dirigir partidos de Primera División, categoría intermedia, Primera C, y la Copa Paraguay. Hasta que llegó la invitación por parte de la CONMEBOL para participar de la pretemporada de hombres, donde logré pasar y ahora estoy viviendo este momento intensamente”, cuenta a CONMEBOL.com Quiñónez, emocionada por su primera convocatoria.

Pateando balones en el patio de su casa, Zulma se dio cuenta que tenía una gran motivación hacia el fútbol. Su familia no estaba convencida, pero la apoyó en su decisión y, aunque no logró ser futbolista, pensó que podría estar ligada al fútbol como árbitra.

“La motivación fue romper las barreras trabajando para lograr mi sueño. Cuando yo empecé éramos muy pocas las que abrazábamos esta profesión, pero eso no me hizo rendir, sino todo lo contrario, me dio más fuerzas por conseguir mi objetivo”, afirma Quiñónez.

Aunque también tuvo sus momentos duros, la árbitra asegura que recibió muchas más satisfacciones que penas durante su carrera. “El año pasado por ejemplo estuve en dirigiendo la final de la CONMEBOL Libertadores Femenina y tuve mi debut en la Copa Paraguay”, destaca.

Para Quiñónez, las mujeres tienen todas las herramientas para triunfar en el fútbol. “No debemos limitar nuestra mente. Creer en Grande es la clave, focalizando un objetivo todo es posible”. señala Zulma Quiñonez.

De esta manera, la paraguaya Zulma Quiñónez y la brasileña Edina Alves formarán parte del equipo arbitral en partidos de la CONMEBOL Sudamericana, una decisión que marca el regreso de árbitras al torneo después de 15 años.

Las árbitras Zulma Quiñonez (¡Histórico para Paraguay!) y Edina Alves designadas como parte del equipo arbitral para los juegos de vuelta de la segunda fase de la @Sudamericana. pic.twitter.com/3KnnV7pFPB — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) February 24, 2020

CONMEBOL.com