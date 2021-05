Acreditación de prensa de los partidos reprogramados para Asunción

Se abre el proceso de acreditación de prensa para acceso al estadio y preguntas en la conferencia de prensa virtual para los partidos:

CONMEBOL LIBERTADORES

Independiente Santa Fe (COL) vs. River Plate (ARG)

Fecha: jueves 6 de mayo

Hora: 20:00 hora local

Estadio: Nueva Olla, Asunción-Paraguay.



Atletico Nacional (COL) vs. Argentinos Juniors (ARG)

Fecha: 06 de mayo de 2021

Hora: 18:00 hora local

Estadio: Manuel Ferreira, Asunción-Paraguay.



CONMEBOL SUDAMERICANA



La Equidad (COL) vs. Lanus (ARG)

Fecha: 06 de mayo de 2021

Hora: 22:00 horas horario local (02:00 GMT)

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción-Paraguay.

El plazo final para solicitar las acreditaciones será a las 17:00 (hora de Paraguay) del miércoles (05/05/2021).



1- Acreditación de Prensa para Acceso al Estadio: (Formulario)

2- Acreditación para Preguntas para la Conferencia de Prensa Virtual. (Formulario)

Pautas para la Acreditación:

1 - Acreditación de Prensa para Acceso al Estadio:

Estará habilitada la acreditación de prensa para acceder al estadio, solamente el día del partido, únicamente en la Zona 2, en la Tribuna de Prensa.

Los demás espacios como Sala de Conferencia de Prensa, Sala de Trabajo de Prensa, Zona Mixta no estarán habilitados.

Todos los profesionales que están en la lista de Acreditación de Prensa para Acceso el Estadio estarán automáticamente acreditados para Preguntas para las Conferencias de Prensa.

Los profesionales acreditados al ingreso serán sometidos a control de temperatura y deberán llevar consigo el Cuestionario de Salud, disponible para su descarga en http://www.conmebol.com/es/cuestionario-de-salud-para-staff-proveedores-...(ESP) y en http://www.conmebol.com/es/questionario-de-saude-staff-fornecedores-titu...(BRA), detallando su estado de salud en los últimos 14 días (en especial describiendo posibles síntomas de COVID-19).

El cuestionario deberá ser entregado en el día del partido cuando el profesional retire su credencial.

Todos los periodistas cuya acreditación ha sido aprobada, deberán presentarse obligatoriamente tres horas antes del juego para el ingreso a la zona respectiva a sus funciones.

Cuantitativo por tipo de medio:

Prensa escrita (periódicos, sitios web, bloggers, etc.) - Máximo de 09 profesionales (01 por cada medio).

Radios (radios y webradio) - Máximo de 08 profesionales (máximo de 02 por cada Radio).

No titulares de derechos (TVs sin derecho, canales/plataformas de transmisión digital) - Máximo 03 profesionales (máximo de 01 por medio).

Fotógrafos: Máximo de 05 profesionales (01 por medio de prensa).

Máxima acreditación de prensa: 25 profesionales.

NOTAS:

· No está permitido el acceso al estadio con equipamientos (cámaras) por parte de los No Titulares de Derechos.

2 - Acreditación para Preguntas para la Conferencia de Prensa.

Esta acreditación habilitará a un periodista por medio a realizar una pregunta en forma virtual en la conferencia de prensa post partido. La misma la recibirá el Oficial de Medio.

Aclaramos que esta acreditación para Preguntas para las conferencias de prensa no da ningún tipo de acceso al medio y/o profesional de prensa al estadio del partido.

