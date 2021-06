Advertencia a la Federación Peruana de Fútbol y al señor Ricardo Alberto Gareca

El Juez Único de la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL,

RESUELVE



1º. IMPONER a la FEDERACIÓN PERUANA DE FÚTBOL una ADVERTENCIA por la infracción al

Artículo 56.1 inc. c) del Reglamento de la CONMEBOL Copa América 2021.



2º. IMPONER al señor RICARDO ALBERTO GARECA una ADVERTENCIA por la infracción al

Artículo 56.1 inc. c) del Reglamento de la CONMEBOL Copa América 2021.



3º. COMUNICAR expresamente que en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina

deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento

será de aplicación lo dispuesto en el Art. 31 del Código Disciplinario de la CONMEBOL.



4°. NOTIFICAR y cumplido archivar.



Contra esta decisión no cabe recurso.



Eduardo Gross Brown

Presidente

Comisión Disciplinaria