Alejandro Domínguez: “Estamos cuidando y protegiendo al fútbol”

“Hoy estamos aquí después de 254 partidos disputados bajo un estricto control y protocolo para cuidar la salud de todos”, dijo Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL en su mensaje en el marco del sorteo de los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores y de la CONMEBOL Sudamericana.

“Hoy podemos contar muy buenos números. Este protocolo arrojó un porcentaje de seguridad, en protección de nuestra salud, con una efectividad del 99,3%. Es un número para recordarlo y más aún hoy, en que todos estamos buscando seguridad y escuchamos de las alternativas y eficacias que trae cada vacuna. Hasta hoy logramos demostrar que, en Sudamérica, con este protocolo, somos un ecosistema seguro. Y no me refiero solo a jugadores, me refiero al ecosistema total del fútbol”, continuó Dominguez.

El presidente agradeció a quienes hicieron posible la obtención de las 50.000 dosis de la vacuna para la familia del fútbol sudamericano “Quiero agradecer de corazón al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, que nos dio una mano en poder tocar las puertas correctas, y agradecer a la empresa Sinovac, que nos hizo una producción exclusiva para el fútbol sudamericano, 50.000 dosis que fueron y están siendo dosificadas para poder dar un paso más de seguridad, en función de cuidar la salud de nuestros jugadores y jugadoras”.