Camila, la primera mujer DT campeona en la CONMEBOL Libertadores Femenina

Camila, directora técnica de Ferroviária, llevó a su equipo a la consagración de la CONMEBOL Libertadores Femenina 2020 tras imponerse al América de Cali por 2-1, en la final a partido único que se disputó este domingo 21 de marzo en el estadio de Vélez Sarsfield de Buenos Aires.

Campeón en 2015, subcampeón en 2019, el equipo de Araraquara, ciudad del interior de Sao Paulo, tiene como líder a la única mujer que ha llegado a coronarse con el título de campeona, un hito de la actual edición.

Lindsay Camila llegó al equipo en enero de 2021, nunca había jugado la CONMEBOL Libertadores Femenina y en su primera oportunidad ya festeja el título.

"Esta es mi primera Libertadores. No tuve la oportunidad de venir como atleta. Estoy viviendo esta experiencia de actuar como entrenadora y para nosotros es llegar al máximo escalón”, dijo Camila.

La DT campeona señala que las competiciones de mujeres han dado a las atletas un mayor número de referencias a observar. "Antes, solían obtener sus referencias en los hombres. Hoy en día, estas chicas tienen la oportunidad de conseguir referencias en las mujeres. Quieren regatear como Aline Milene. Robar la pelota como una Nicole. Defender como una Luciane. Hoy tienen estas referencias".

¡Histórica! Lindsay Camila es la primera entrenadora mujer en consagrarse campeona en la CONMEBOL #LibertadoresFEM pic.twitter.com/YrbMqSPxqb — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) March 22, 2021

Más que una entrenadora, Camila es una amiga de las jugadoras, lo que marca la diferencia tanto dentro como fuera del campo. Para la defensa Ana Alice, es una experiencia de aprendizaje diario, pero la intensidad de su técnica impulsa al equipo.

"Es una entrenadora a la que le gustan los partidos muy intensos y eso nos ayuda mucho. Nos llevamos bien. Es nuestra amiga, además de nuestra entrenadora. La escuchamos y ella nos escucha, eso es importante, el diálogo diario entre atletas y entrenadores. Esto ayuda mucho dentro y fuera del campo. Ella vibra con nosotros, no se detiene todo el tiempo. Ella nos da fuerza. Camila siempre está ahí alentándonos. Ese es su estilo y no va a cambiar. Eso es muy bonito”, señala la jugadora.

Como muchas jugadoras y entrenadoras del fútbol femenino, Camila ha tenido que luchar mucho para llegar a donde está hoy. Para ella, la gloria es del equipo, pero la comandante de ‘Ferrinha’ sabe lo que ha pasado y lo mucho que ha trabajado hasta llegar a esta final.

"La gloria también es mía porque estudié, me preparé y pasé muchas noches llorando por lo que creía que no iba a pasar. La gloria es mía porque estoy preparada y me inspiran las mujeres y las personas que no han dejado ningún machismo o prejuicio como dificultad para no alcanzar el objetivo que es jugar la final del campeonato", concluyó.

¡Felicidades, Camila, la Gloria es Tuya!