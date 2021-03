CONMEBOL y ONU Mujeres por la “Generación Igualdad”

La CONMEBOL Libertadores Femenina se pone la camiseta para alcanzar la igualdad de género y apoyar el fútbol femenino.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la nueva versión de la CONMEBOL Libertadores Femenina (del 5 al el 21 de marzo) estará marcada por la campaña “Generación Igualdad: por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario”, una iniciativa liderada por ONU Mujeres, que busca promover, con el apoyo de CONMEBOL, un mundo en el que todas las personas disfruten de los mismos derechos y oportunidades.

Como antesala al inicio de la campaña, ONU Mujeres impartió charlas dirigidas a las jugadoras de los clubes participantes en el torneo, en las cuales se profundizó sobre cómo el fútbol femenino puede incidir en promover la igualdad de género, tanto en ese deporte como en otros ámbitos de la sociedad.

“En ONU Mujeres defendemos que todas y todos podemos y debemos participar por igual en todos los ámbitos de la vida. El fútbol femenino es un deporte que ya ganó mucho terreno, y que ha servido de inspiración a muchas niñas y mujeres que buscan conquistar nuevos espacios en la sociedad. Vamos a sacarle tarjeta roja a la discriminación, a las violencias y a la desigualdad. ¡Esa es la generación igualdad!”, dijo María Noel Vaeza, directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres.

En todos los partidos que se llevarán a cabo, se podrá ver un estático de la campaña Generación Igualdad, y se invitará a las jugadoras a compartir mensajes de la campaña a través de cápsulas audiovisuales y posts en redes bajo el eslogan: #YoSoyGeneraciónIgualdad.

“El fútbol no tiene género y el fútbol femenino no tiene techo, estamos comprometidos en la CONMEBOL en promover el fútbol en Sudamérica respetando los derechos humanos, en un espíritu de paz, comprensión y juego limpio, garantizando que en el ámbito del fútbol no exista discriminación de un individuo o grupo de personas por razones políticas, de género, religión, raza, origen étnico, nacionalidad o cualquier otro motivo, así como el desarrollo del fútbol femenino”, afirmó Alejandro Dominguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Los 6 principios para deportes con igualdad que comparte la campaña Generación Igualdad son:

Promover los liderazgos de mujeres

Prevención y respuesta ante la violencia contra las mujeres y las niñas

Promoción de iguales oportunidades económicas para las mujeres en deportes

Igualdad de participación y eliminación de los estereotipos de género en medios de comunicación

Lograr igualdad de oportunidades para las niñas en el deporte y la actividad física

Monitoreo e información pública de los avances anuales

Generación Igualdad, la campaña que une a ONU Mujeres y a CONMEBOL, busca igualar la cancha, y que todos y todas sellemos un compromiso para lograr la igualdad de género. Estas acciones y los próximos pasos para alcanzar este desafío, se consolidarán en un acuerdo de trabajo que firmarán ambas instituciones en el 74 Congreso Ordinario de CONMEBOL, el 23 de marzo.