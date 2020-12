Consejo de la CONMEBOL aprueba un Reglamento de Gobernanza

En la última reunión del año, el Consejo otorgó su visto bueno a un Reglamento de Gobernanza que establece un marco ético y de transparencia a la gestión institucional de la CONMEBOL.

°También fueron aprobados ajustes a las normativas antidopaje, en concordancia con el Código Mundial Antidopaje que entrará a regir desde el 1 de enero.

El Consejo de la CONMEBOL, reunido por videoconferencia, aprobó un Reglamento de Gobernanza, elaborado por la Comisión de Ética y Transparencia. Este documento tiene el propósito de fortalecer institucionalmente a la CONMEBOL brindando un marco normativo para el funcionamiento eficiente y transparente de la organización. Al comentar sobre los objetivos y alcances del Reglamento, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, dijo “creemos que con este Reglamento de Gobernanza dejamos una herramienta muy útil a quienes nos sucedan en los cargos de responsabilidad en el futuro, pero sobre todo nos ayuda a blindar nuestra querida institución de manejos y procedimientos inapropiados u oscuros”.

El Consejo analizó también la programación de las competiciones juveniles masculinas para el año que comienza, así como las Eliminatorias mundialistas del Fútbol Playa. Conviene recordar que los torneos de las distintas categorías y modalidades de fútbol quedaron suspendidos en el continente desde el inicio de la pandemia. En el caso de los torneos juveniles, se aguarda la definición de la FIFA sobre la cancelación o no de los mundiales sub 17 y sub 20. En caso de que la FIFA desista de organizar estos certámenes, el Consejo resolvió que los sudamericanos se lleven a cabo de igual manera en el segundo semestre del año entrante. Por su parte, las eliminatorias para el Mundial de Fútbol Playa que se jugará en Rusia fueron fijadas para mayo, con sede en Brasil.



La CONMEBOL introdujo ajustes a la normativa antidopaje en concordancia con el nuevo Código Mundial Antidopaje que entrará a regir a partir del próximo 1 de enero. Las modificaciones fueron puestas a consideración del Consejo, que dio su visto bueno para su aplicación desde la fecha referida.

Finalmente, el Consejo procedió a la elección de los miembros para las comisiones de Desarrollo, Competiciones y Grupos de interés.