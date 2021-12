¡Gracias por Creer En Grande, ‘Kun’!

Un chico que cruzó el charco gracias a su talento y su fuerza de voluntad. Sergio Agüero, uno de los grandes referentes del fútbol sudamericano, anunció su retiro definitivo del deporte que más ama, debido a complicaciones de salud.

Guerrero de gran jerarquía, marcó un hito en el fútbol argentino debutando a los 15 años en el Independiente de Avellaneda. Desde ese momento, Agüero asombró con su innato talento y su rebeldía para encarar rivales, a pesar de su corta edad.

Apodado el ‘Kun’, este jueves no pudo evitar quebrarse al anunciar su retiro definitivo de la actividad profesional, tras confirmarse que padece de una arritmia cardiaca.

“Primero es mi salud. Ya saben por qué tomé está decisión. Estoy muy orgulloso por mi carrera. Siempre soñé con jugar al fútbol, desde que toqué una pelota a los 5 años", afirmó el atacante argentino.

Tal y como lo demostró dentro del terreno de juego, Agüero encarará esta nueva etapa con fortaleza. “Cumplí mi sueño de jugar al fútbol, nunca pensé en llegar a Europa. Agradezco a Independiente, que es donde me formé”.

El argentino de 33 años, luego del Independiente, brilló en España en el Atlético de Madrid, pero fue en el Manchester City donde marcó una era, erigiéndose como el máximo goleador histórico del equipo inglés.

Su talento también se trasladó a la selección argentina, conquistando dos mundiales Sub 20 y la CONMEBOL Copa América 2021, uno de los títulos más importantes de su carrera.

Con la Albiceleste jugó 101 partidos y convirtió 42 goles. Es el séptimo futbolista con más encuentros en la historia y el tercero con más tantos convertidos.

Hizo dos goles en Mundiales, nueve en CONMEBOL Copa América y la misma cantidad en las Eliminatorias Sudamericanas.

- Un ídolo ‘ciudadano’ –

Agüero es el máximo goleador en la historia del Manchester City con 260 tantos. Es el jugador extranjero con más goles en la historia de la Premier League, el cuarto máximo goleador global y es el jugador que más goles ha anotado para un mismo club en la competición (184).

Además, tiene la mejor relación de minutos por gol en la historia de la Premier League (108). Ha marcado más hat-tricks que nadie en la Premier League (12).

Marcó contra 32 de los 33 equipos de Premier League a los que se enfrentó y levantó cinco títulos en la primera división del fútbol inglés.

En la retina de los amantes del deporte rey aún sigue latente aquel gol que significó el primer campeonato para el City en 44 años.

Sergio Aguero has a firm place in #PL history, winning 5 titles with @ManCity and scoring 184 goals



None more so famous than this one... pic.twitter.com/gfDdubK4ph

— Premier League (@premierleague) December 15, 2021