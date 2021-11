La Gloria Eterna es para el Palmeiras

Palmeiras se coronó campeón de la CONMEBOL Libertadores 2021 este sábado, revalidando su título de 2020 y consiguiendo su tercer trofeo de este torneo continental, tras superar 2-1 a Flamengo en la final jugada en el estadio Centenario de Montevideo.

Tras terminar 1-1 en los 90’ minutos, un gol de Deyverson al inicio del tiempo suplementario (95) logró que los dirigidos por el portugués Abel Ferreira se alzaran con la Libertadores por segunda vez este año, luego de haber ganado la final del torneo 2020 en enero pasado.

La fiesta comenzó con el show de Anitta, en un emocionante show donde conjugó ritmo y baile en la calurosa tarde uruguaya y ante la presencia de casi 45.000 almas en el mítico estadio.

Patroa presente! @Anitta fez o que mais sabe: deu show na abertura da final da CONMEBOL #Libertadores . Girl in Montevideo! #GloriaEterna pic.twitter.com/Nq40szuDed

El partido fue muy abierto, con veloces llegadas de ambos lados que llevaron a romper rápidamente el cero.

Palmeiras había mantenido la ventaja casi todo el partido, tras arrancar ganando con un gol de Raphael Veiga a los 5’ minutos, hasta que llegó el empate del 'Fla' a los 72’ firmado por Gabigol.

Muy ordenado en defensa, con mucha solvencia en la marca y sacando provecho a sus oportunidades de anotar, Palmeiras revalidó su título y sigue siendo el monarca del continente.

Uma noite histórica e inesquecível. Raphael Veiga e Deyverson: os heróis do @Palmeiras na conquista do tri da #Libertadores.



Reveja os gols do campeão! #GloriaEterna pic.twitter.com/vWmWdtRd84

— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 27, 2021