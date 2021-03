Los mejores jugadores sudamericanos de EA Sports FIFA 21 competirán en la primera CONMEBOL eLibertadores

EA SPORTS™ y CONMEBOL se enorgullecen de anunciar los detalles de la muy esperada primera edición de la Final de la CONMEBOL eLibertadores que se llevará a cabo el 15, 16 y 17 de marzo de 2021.

La competencia, organizada por EA SPORTS y CONMEBOL, y producida por LVP (MEDIAPRO Group), amplía la Global Series de EA SPORTS FIFA 21 y ofrece a los mejores jugadores y fanáticos del fútbol sudamericano una nueva forma de participar a través de la competencia de esports de élite conectada con la CONMEBOL Libertadores.

“Los fanáticos del fútbol sudamericano son conocidos por su incomparable pasión por el deporte, y conectar los esports con el principal torneo continental, la CONMEBOL Libertadores, mejorará enormemente la conexión con el deporte”, dijo Brent Koning, director de grupo y comisionado de FIFA Competitive Gaming.

Las Finales de la CONMEBOL eLibertadores contarán con tres transmisiones simultáneas en inglés, portugués y español, que el público podrá seguir en los canales de EA SPORTS en Twitch de la región (español - portugués - inglés) y a través de Directv y SBT. Los fanáticos pueden ver la transmisión el 15 de marzo a las 16:00 hrs ARG/BR y el show a partir del 16-17 a las 15:00 ARG/BR.

El torneo tiene un premio acumulado de $100,000 dólares, que será sufragado por EA SPORTS™ y se distribuirá entre los 16 jugadores en función de su clasificación final. Además, los tres primeros finalistas de cada plataforma obtendrán plazas directas en el Playoff de Sudamérica. Los jugadores no serán los únicos que ganen premios, ya que los espectadores también recibirán tokens durante la transmisión para usarlas posteriormente en elementos del juego. Los espectadores podrán recibir estos tokens de jugador de EA SPORTS FIFA Global Series Swaps que se pueden convertir en paquetes de recompensas de FUT21. Para ser elegible, los espectadores deben vincular sus cuentas de Twitch y EA en www.ea.com/twitchlinking y ver la transmisión durante más de 60 minutos*.

“La asociación con Electronic Arts es un gran paso hacia el continuo crecimiento global del fútbol sudamericano. Esta edición de la CONMEBOL Libertadores fue inolvidable, con una final histórica en el Maracaná con dos equipos rivales, Sociedade Esportiva Palmeiras y Santos Futebol Clube. Anticipamos que la CONMEBOL eLibertadores contará con partidos igualmente inolvidables”, dijo Juan Roa, Director Comercial de CONMEBOL.

El torneo será en línea, con los jugadores desde sus casas compitiendo por la gloria. La transmisión contará con presentadores y comentaristas como Cayetano, Sebas Fernández, Javier Muñoz, Bruno Sampieri y Mauro Sironi para la transmisión en español; y Thiago Arantes, Rodrigol, MuuhPro y One Jorge en la versión en portugués.

“Estamos seguros de que las Finales de la CONMEBOL eLibertadores serán un éxito. LVP y Mediapro están preparando una transmisión de lujo para que los espectadores de todo el mundo puedan disfrutar de la

final de la versión online del evento futbolístico más importante de Sudamérica '', dijo Jordi Soler, CEO de LVP.

* Vincula tus cuentas de EA y Twitch, mira la transmisión durante al menos 60 minutos y recibirás un token de jugador de FGS en tu cuenta de FUT. Una vez que hayas recolectado al menos dos tokens, podrás canjearlos por recompensas de FUT en el juego.

Para vincular sus cuentas, visita ea.com/twitchlinking. Debes ver al menos 60 minutos de la transmisión para ser elegible para recibir el token de jugador de FGS. Solo se otorgará un token de jugador FGS por usuario por evento. Visita https://www.ea.com/games/fifa/fifa-21/news/viewership-rewards-for-fifa-21-global-series para obtener más información.

-Acerca de Electronic Arts-

Electronic Arts (NASDAQ: EA) es un líder global en entretenimiento digital interactivo. La compañía desarrolla y ofrece juegos, contenido y servicios en línea para consolas conectadas a Internet, dispositivos móviles y computadoras personales.

En el año fiscal 2020, EA registró ingresos netos de $5.5 mil millones de dólares. Con sede en Redwood City, California, EA es reconocida por una gama de marcas de alta calidad tales como EA SPORTS™FIFA, Battlefield™, Apex Legends™, The Sims™, Madden NFL, Need for Speed ™, Titanfall™ y Plants vs. Zombies ™. Más información acerca de EA disponible en www.ea.com/news

EA SPORTS, Ultimate Team, Battlefield, Apex Legends, Los Sims, Need for Speed, Titanfall y Plants vs. Zombies son marcas comerciales de Electronic Arts Inc. Madden, NFL y FIFA son propiedad de sus respectivos propietarios y se utilizan con permiso.

-Sobre CONMEBOL-

Fundada en 1916, la Confederación Sudamericana de Fútbol - CONMEBOL - es el organismo rector del fútbol sudamericano y la confederación continental de fútbol más antigua del mundo. La CONMEBOL, integrada por diez asociaciones miembro, entre las que se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, es responsable de la organización y gobernanza de los principales torneos internacionales de fútbol sudamericano, incluida la CONMEBOL Copa América, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana y CONMEBOL Recopa, entre otros.

Desde 2016, la CONMEBOL ha experimentado una serie de reformas estructurales para modernizar su gobierno y operaciones, aumentar la competitividad global de sus torneos exclusivos y fortalecer su promoción del desarrollo del fútbol mediante el aumento de los ingresos y la inversión.

Como parte de esa estrategia, en los últimos dos años, las competencias de clubes de la CONMEBOL han mejorado enormemente a través de un nuevo diseño de formato y la adopción de estándares, diseñados para incrementar la calidad de los torneos desde puntos de vista competitivos, deportivos y comerciales.

-Acerca de LVP-

LVP (Liga de Videojuegos Profesional) es uno de los mayores operadores de competencias de videojuegos del mundo y la mayor organización de eSports en idioma español. A través de sus sedes en Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Bogotá y México, LVP tiene presencia en más de 30 países. Organiza las competiciones nacionales más prestigiosas (como la Superliga en España o la Liga Master Flow en Argentina) y grandes torneos internacionales, dispone de plataformas de competición online (ArenaGG), gestiona eventos para terceros (como la eLaLiga Santander para LaLiga y Electronic Arts) y distribuye eventos mundiales como el Campeonato de Europa League of Legends (c) en español. LVP, que forma parte del Grupo MEDIAPRO, también ofrece servicios de producción de eventos, publicidad y producción audiovisual, que cubren todos los aspectos del ecosistema de eSports.