Los premios aumentan en la CONMEBOL Libertadores Femenina

La CONMEBOL sigue apostando al fortalecimiento y la jerarquización del fútbol femenino. Demostrando que no se queda solo con el discurso y lo refrenda con hechos para el 2022 aumentando los montos de los premios para los equipos que alcancen el partido final.

Con la Final Única en Montevideo, la CONMEBOL Libertadores Femenina va ganando competitividad y genera cada vez mayor expectativa en el continente y a esto ahora se suma nuevos montos en concepto de premios para los participantes.

“El fútbol femenino no tiene techo. Se expandirá y desarrollará tanto como promovamos su práctica, estimulemos a sus talentos, consolidemos sus competiciones y trabajemos al lado de nuestras jugadoras, árbitras, técnicas y de todas las mujeres que, de una u otra forma, se involucran y conquistan este deporte”, destacó el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.

En la CONMEBOL el fútbol femenino es prioridad y sigue una línea de crecimiento sostenido con la acostumbrada pasión y mística que le caracteriza con la misión de conquistar al mundo.

¡UN PASO GIGANTE!



A partir de 2022, las campeonas de la CONMEBOL #LibertadoresFEM recibirán US$ 1.500.000 y las vicecampeonas US$ 500.000.



UM PASSO GIGANTE! A partir de 2022, as campeãs da CONEMBOL #LibertadoresFEM receberão US$ 1.500.000 e as vice-campeãs US$ 500.000. pic.twitter.com/YnuxOvEuxB

