Proceso de acreditación de medios Final Única – CONMEBOL Libertadores 

Se invita a los periodistas que deseen cubrir la final única de la CONMEBOL Libertadores el día 30 de enero 2021, en el Estadio Maracaná, de Río Janeiro, Brasil, a que agreguen toda la información requerida indicada en el siguiente link (AQUÍ)

Todas las solicitudes serán puestas a consideración y analizadas de acuerdo con los cupos que CONMEBOL considere apropiados.

Por tal motivo es preciso envíen sus solicitudes hasta las 12:00 horas de Paraguay del 24 de enero de 2021.

Completar la solicitud de acreditación bajo ningún punto de vista constituye una confirmación del otorgamiento del cupo pretendido, que estará sujeto a la disponibilidad existente.

Las solicitudes presentadas fuera de plazo no se tendrán en cuenta.

Quienes se registren serán debidamente informados por correo de la decisión de CONMEBOL a partir del 25 de enero en adelante.

Para los profesionales cuya solicitud ha sido aprobada será obligatoria la presentación de un test PCR negativo (hisopado nasofaríngeo) realizado desde el lunes 25 de enero de 2021 en adelante. Para iniciar el proceso y realizar la solicitud de acreditación no se requiere test PCR, pero sí para recibir la misma con los plazos detallados anteriormente.

Pautas

Cuantitativo por tipo de medio:

- Prensa escrita: (periódicos, sitios web, bloggers, etc.) - (01 profesional por cada medio).

- Radios: (radios y webradio) - (máximo de 03 profesionales por cada Radio).

- No titulares de derechos: (TVs sin derecho –hasta 02 profesionales por medio y canales/plataformas de transmisión digital - máximo de 01 profesional por medio).

- Fotógrafos: (26 profesionales en campo y 12 en tribuna - 01 profesional por cada medio).

Máxima acreditación de prensa: 196 profesionales.



Fotos: Enviar fotos guardadas con el número de documento de la persona a la que corresponde (pasaporte, DNI, CPF, etc.) en formato 4 x 3 cm., con un peso menor a 300kb. Si estos requerimientos no son cumplidos, la foto no podrá ser cargada al sistema, y la persona deberá obligatoriamente presentarse en el centro de acreditaciones para completar su registro y proceso de acreditación.



La CONMEBOL determinará la designación de lugares teniendo en cuenta la disponibilidad de ubicaciones y el tipo de medios y función de los profesionales.

En caso de dudas favor enviar al correo a prensa@conmebol.com