Proceso de adquisición de tickets de ingreso para la CONMEBOL Libertadores Femenina

La Dirección de Competiciones de la CONMEBOL, con la autorización del Ministerio de Salud de la República del Paraguay, informa sobre el proceso de adquisición de boletas de entradas (tickets), para disfrutar de los partidos de la CONMEBOL Libertadores Femenina.

El ingreso a los estadios Manuel Ferreira (Club Olimpia) y Arsenio Erico (Club Nacional), donde se desarrollará el torneo del 03 al 18 de noviembre, es gratuito y está habilitado para aquellas personas que hayan adquirido sus entradas (E-tickets) ingresando a www.reduts.com.py y cuenten con el Carnet del Hincha Seguro (Carnet Verde).

Para obtener el Carnet del Hincha Seguro, es necesario ingresar a la dirección: https://carnet.conmebol.com y registrarse completando la ficha de datos personales y adjuntar la imagen del carnet de vacunación.

Si la persona cuenta con la dosis completa de vacunación contra el COVID-19 recibirá el Carnet Verde. Cuando lo reciba, podrá hacer click en Adquirir Entrada para obtener su boleto.

En el caso de que la persona cuente con la dosis completa y obtenga igualmente el Carnet Naranja, el sistema dará la opción de cargar nuevamente el número de cédula y la imagen del carnet de vacunación (ambos lados) que confirme la doble vacunación. A partir de allí, se deberá aguardar un lapso de 24 horas para ingresar otra vez en el mismo link https://carnet.conmebol.com completar los datos y directamente el sistema otorgará el Carnet Verde.

Para ingresar al estadio, todos los hinchas sin excepción deberán presentar en los puntos de control de acceso, su entrada junto con su cédula de identidad y su Carnet Verde.

Los menores de 12 años no podrán ingresar a los estadios.

Los menores de edad mayores de 12 años con el esquema completo de vacunación podrán ingresar acompañados de un padre/adulto responsable, realizando el mismo procedimiento explicado previamente.

La CONMEBOL se encargará del control en los accesos al estadio, así como de la supervisión de todos los pasos de los asistentes al estadio solicitando sus registros correspondientes que realizaron en la plataforma.

La entrada será nominal e intransferible siendo el criterio para la distribución el orden de registro (first come first served). Se entregará una entrada por persona.