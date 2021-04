Pronóstico de buen fútbol y mucha emoción en el mejor torneo de clubes del mundo

Siete partidos se disputarán este miércoles, por la segunda fecha de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2021.

Atlético Nacional vs Nacional (Grupo F)

Choque campeones, el Nacional, campeón del certamen en tres oportunidades, recibirá este miércoles al Atlético Nacional, dos veces campeón, por la fecha 2 del grupo F de la CONMEBOL Libertadores.

Estadio: Gran Parque Central (Montevideo)

Hora: 19:00 hora local – 22:00 GMT

Árbitro: Augusto Aragón (ECU)

- Antecedentes -

Será el tercer encuentro entre Nacional y Atlético Nacional por CONMEBOL Libertadores: los colombianos ganaron un encuentro y empataron el restante, ambos por la fase de grupos del campeonato 2014.

Nacional arrastra cinco partidos sin victorias por CONMEBOL Libertadores (2E 3D), siendo dos de esos partidos en casa (1E 1D). No suma seis partidos sin triunfo en Libertadores desde la edición 2016 (5E 1D), cuando alcanzó los cuartos de final.

Atlético Nacional perdió uno de los últimos seis partidos que disputó por CONMEBOL Libertadores (5V 1D), un triunfo menos que en sus 13 encuentros anteriores en la competición (6V 2E 5D). La derrota fue ante Libertad como visitante (0-1), en la tercera ronda clasificatoria de esta edición.

Andrés D’Alessandro se convirtió en el primer futbolista de Nacional en disputar un partido de CONMEBOL Libertadores con más de 40 años en el siglo XXI. Ante Argentinos jugó con 40 años y 5 días.

De los ocho futbolistas que participaron en dos goles en la primera jornada de la fase de grupos de CONMEBOL Libertadores, Jefferson Duque (1 gol y 1 asistencia), de Atlético Nacional, fue el que lo hizo con menos tiempo en el campo de juego: disputó 73 minutos en la victoria ante Universidad Católica.

Defensa y Justicia vs Universitario (Grupo A)

El peruano Universitario tendrá un desafío para nada sencillo cuando visite la noche del miércoles al envalentonado Defensa y Justicia, actual campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana, en partido de la segunda fecha del Grupo A de la CONMEBOL Libertadores.

Estadio: Norberto Tito Tomaghello (Buenos Aires)

Hora: 19:00 hora local – 22:00 GMT

Árbitro: Angelo Hermosilla (CHI)

- Antecedentes -

Defensa y Justicia nunca ha enfrentado a Universitario en competiciones CONMEBOL. Es el primer adversario peruano del equipo argentino en CONMEBOL Libertadores.

Los equipos argentinos han ganado a cero los últimos siete partidos frente a equipos peruanos en CONMEBOL Libertadores. Es la mayor racha en el enfrentamiento sin encajar y la mayor cantidad de victorias consecutivas entre argentinos y peruanos (7V) desde 2006 (9V).

Universitario no ha anotado en siete de sus últimos nueve partidos en CONMEBOL Libertadores como visitante (1V 3E 5D). En los dos partidos de esos nueve que marcó el equipo no salió derrotado (1V 1E).

Defensa y Justicia y Universitario fueron los segundos equipos que menos remates totales necesitaron para anotar un gol en la fase de grupos de CONMEBOL Libertadores (4 remates por gol anotado, São Paulo necesitó 3.7 por gol).

Enzo Gutierréz anotó su doblete frente a Palmeiras en sus únicos dos toques en el balón dentro del área adversaria. De los cuatro jugadores que anotaron doblete en la primera jornada de la fase de grupos, el jugador de Universitario fue el que menos toques (23) necesitó para convertir sus goles.

Cerro Porteño vs La Guaira (Grupo H)

El Cerro Porteño de Paraguay puede ratificar este miércoles su triunfal estreno en el Grupo H de la CONMEBOL Libertadores cuando enfrente a Deportivo La Guaira de Venezuela.

Estadio: General Pablo Rojas (Asunción)

Hora: 18:00 hora local – 22:00 GMT

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

- Antecedentes -

Cerro Porteño nunca ha enfrentado Deportivo La Guaira en competiciones CONMEBOL. Por CONMEBOL Libertadores será el cuarto equipo venezolano diferente que enfrenta Cerro Porteño (15V 6E 3D).

Cerro Porteño nunca ha perdido jugando como local frente a equipos venezolanos en CONMEBOL Libertadores (9V 3E). El equipo paraguayo anotó goles en todos esos 12 partidos (24, dos de media por encuentro).

Los equipos venezolanos solo han ganado en dos de sus 30 visitas a Paraguay en CONMEBOL Libertadores perdiendo los últimos ocho de forma consecutiva, su peor racha ante ellos en la competencia (5E 23D). El último equipo en no perder ante ellos fue Deportivo Táchira precisamente ante Cerro Porteño (2-2 en 2015).

Cerro Porteño fue el equipo con menos centros al área en jugada en la primera jornada de la fase de grupos (2). Santiago Arzamendia y Claudio Aquino fueron responsables de esos cruces aéreos, aunque uno solo fue exitoso.

Carlos Olses, de Deportivo La Guaira, fue el arquero con más atajadas en la primera jornada de la fase de grupos de CONMEBOL Libertadores (8), aunque solo dos de esas atajadas fueron de adentro del área.

Independiente Santa Fe vs Fluminense (Grupo D)

El capitalino Santa Fe enfrentará este miércoles a Fluminense, por la segunda fecha del grupo D, con la intención de despegar en la presente CONMEBOL Libertadores 2021.

Estadio: Centenario (Armenia)

Hora: 19:00 hora local – 00:00 GMT

Árbitro: Andrés Cunha (URU)

- Antecedentes -

Santa Fe y Fluminense se medirán por primera vez en competiciones CONMEBOL. Fluminense será el octavo rival brasileño de Santa Fe en CONMEBOL Libertadores, mientras que Santa Fe será el segundo rival colombiano de Fluminense.

Santa Fe ganó únicamente uno de los últimos siete partidos que disputó como local por CONMEBOL Libertadores (1V 5E 1D). La victoria que cosechó en ese intervalo fue ante Santiago Wanderers: 3-0, en la edición 2018.

Fluminense no gana hace tres partidos por CONMEBOL Libertadores (2E 1D), su peor racha desde 2011 (2E 1D). Los brasileños ganaron en su única visita a Colombia en el certamen: 2-1 ante Atlético Nacional en la edición 2008.

Leonardo Pico, de Independiente Santa Fe, fue el futbolista que más recuperaciones consiguió (10) en el partido ante Junior.

Luiz Henrique, de Fluminense, fue el futbolista que más jugadores gambeteó en la primera jornada de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores (7).

River Plate vs Junior (Grupo D)

El argentino River Plate buscará su primer triunfo en la CONMEBOL Libertadores-2021 cuando reciba el miércoles al colombiano Junior de Barranquilla, en cotejo por la segunda fecha del Grupo D del torneo continental.

Estadio: Antonio Vespucio Liberti (Buenos Aires)

Hora: 21:00 hora local – 00:00 GMT

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

- Antecedentes -

River jamás perdió ante Junior por competiciones CONMEBOL en cuatro partidos disputados (3V 1E). Todos los choques fueron en CONMEBOL Libertadores.

River lleva dos partidos sin victorias como local ante equipos colombianos por CONMEBOL Libertadores (1E 1D). Es el intervalo más largo sin alegrías ante representantes de ese país.

Once de las doce visitas de Junior a Argentina por CONMEBOL Libertadores terminaron en derrota para los de Barranquilla. Solo cosechó un empate ante Boca, en la edición 2001.

River, en la igualdad ante Fluminense, se convirtió en el equipo visitante que dio más pases (642) y más pases exitosos (541) en un partido de la actual CONMEBOL Libertadores. Además, tuvo 66.5% de posesión.

Con cinco partidos disputados en la actual CONMEBOL Libertadores, Junior es el equipo que más goles convirtió en los quince minutos finales del partido: marcó cuatro tantos en esa franja, el 40% de los 10 goles que anotó en la competencia.

Barcelona vs The Strongest (Grupo C)

El partido entre el ecuatoriano Barcelona y el boliviano The Strongest de este miércoles en Guayaquil, por la segunda fecha del Grupo C de la CONMEBOL Libertadores-2021, será la ocasión propicia para la consolidación de ambos en el torneo.

Estadio: Banco Pichincha (Guayaquil)

Hora: 21:00 hora local – 02:00 GMT

Árbitro: Derlis López (PAR)

- Antecedentes -

Los cuatro partidos entre Barcelona y The Strongest por CONMEBOL Libertadores terminaron en victoria para el local: dos para los ecuatorianos en su territorio, y dos para los bolivianos en La Paz. Este será el quinto encuentro entre ambos clubes en el certamen.

Por segunda vez en su historia en CONMEBOL Libertadores, Barcelona perdió tres partidos consecutivos jugando como local en el certamen (la primera fue en 2015). Si cae ante The Strongest será la peor racha del club en la competición.

The Strongest ganó seis veces en 80 partidos en su historia como visitante por CONMEBOL Libertadores (12E 62D), y dos fueron en Ecuador: ante Técnico Universitario en 1981 y Deportivo Quito en 1965. Sin embargo, lleva seis derrotas seguidas fuera de casa en la competición.

Damián Díaz, de Barcelona de Guayaquil, fue el jugador con más posesiones ganadas en el último tercio del campo de juego (5) en la primera semana de fase de grupos de CONMEBOL Libertadores.

The Strongest, en el encuentro ante Boca, fue el equipo que más remates intentó (16) en CONMEBOL Libertadores sin conseguir que ninguno vaya al arco desde julio de 2017 (17 remates de Nacional frente a Botafogo).

Olimpia vs Always Ready (Grupo B)

El Olimpia, tres veces campeón del torneo, busca redimirse en la CONMEBOL Libertadores ante el Always Ready que viene en alza tras su triunfo ante Internacional, en la primera jornada en el grupo B.

Estadio: Manuel Ferreira (Asunción)

Hora: 22:00 hora local – 02:00 GMT

Árbitro: Nicolás Lamolina (ARG)

- Antecedentes -

Olimpia nunca ha enfrentado Always Ready en CONMEBOL Libertadores. Este será el quinto equipo boliviano diferente que Olimpia enfrenta en el torneo (11V 2E 4D).

Olimpia ha perdido sus últimos dos partidos como local en CONMEBOL Libertadores. La única vez que ha perdido más de dos fue en la edición 1983, cuando perdió los tres partidos que jugó en casa.

Always Ready nunca ha ganado como visitante en CONMEBOL Libertadores (1E 2D). El único partido que empató fue también el único en que anotó fuera de casa (1-1 vs Sporting Cristal en 1968).

Olimpia fue el único equipo en la primera jornada de la fase de grupos que remató más veces a portería que su adversario (8 vs 7 de Deportivo Táchira) y perdió el partido (2-3).

Nelson Cabrera, de Always Ready, fue el jugador que más ganó duelos individuales en la primera jornada de la fase de grupos entre los que tuvieron un 100% de efectividad en sus duelos (6).