Una jornada cargada del fútbol más emocionante del mundo

Este miércoles se cumple la segunda jornada de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores con 7 emocionantes partidos en la agenda.

Grupos H: La Guaira vs Atlético Mineiro

El Atlético Mineiro debuta este miércoles en la CONMEBOL Libertadores-2021 con una visita al campeón venezolano, Deportivo La Guaira, en la que espera dar un golpe de autoridad y dejar atrás semanas de altibajos.

Estadio: Olímpico Universitario (Caracas)

Hora: 18:00 hora local – 22:00 GMT

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

- Antecedentes -

Deportivo La Guaira y Atlético Mineiro nunca se enfrentaron en competiciones CONMEBOL, y el equipo venezolano nunca se midió ante equipos brasileños en estos torneos.

Esta será la primera participación de Deportivo La Guaira en la fase de grupos de Libertadores. En 2019, su única otra participación en el torneo, el equipo cayó en la segunda fase clasificatoria.

Atlético Mineiro ganó sus cuatro partidos frente equipos venezolanos en CONMEBOL Libertadores. Todos fueron frente al mismo adversario: Zamora FC.

En la edición que debutó en CONMEBOL Libertadores (2019), Deportivo La Guaira ganó 1-0 frente a Cusco y encerró una racha de cuatro debuts consecutivos de equipos venezolanos en el torneo sin anotar y sin ganar (1E 3D).

Cuca vuelve a entrenar Atlético Mineiro en CONMEBOL Libertadores después de ganar la Copa en 2013, cuando fueron campeones en una disputa de penales frente a Olimpia.

Grupo C: The Strongest vs Boca Juniors

The Strongest, el 'Tigre' de Bolivia, afila las garras para recibir el miércoles por el Grupo C de la CONMEBOL Libertadores, al coloso Boca Juniors de Argentina, que llega con mucho optimismo a este nuevo certamen.

Estadio: Hernando Siles (La Paz)

Hora: 18:00 hora local – 22:00 GMT

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

- Antecedentes -

The Strongest y Boca se vuelven a encontrar por competencias CONMEBOL después de 39 años. El último encuentro fue en la CONMEBOL Libertadores de 1982, con victoria Xeneize por 1-0 en La Bombonera. El historial favorece a los argentinos con tres victorias, y la única caída fue en Bolivia en 1982.

The Strongest perdió un partido de los últimos 11 en los que recibió como local a equipos argentinos por competencias CONMEBOL (8V 2E 1D). El único que logró vencerlo fue Atlético Tucumán, en la CONMEBOL Libertadores 2018, cuando le ganó 2-1 en la fase de grupos.

Hace 51 años que Boca no gana un partido en el Hernando Siles, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Ganó los dos primeros partidos que disputó en ese estadio: superó a The Strongest en 1965 y a Bolívar en 1970, ambos por CONMEBOL Libertadores. Pero en sus últimas siete visitas por competiciones CONMEBOL no ganó (3E 4D).

The Strongest lleva 29 partidos convirtiendo goles como local en CONMEBOL Libertadores (20V 6E 3D). Es su intervalo más largo marcando en casa en el torneo.

Carlos Izquierdoz, defensor de Boca, fue el segundo futbolista de campo que más minutos disputó en la última CONMEBOL Libertadores (1080, en 12 partidos): jugó todos los partidos completos del Xeneize en el certamen.

Grupo E: Rentistas vs Racing

El uruguayo Rentistas hará su debut absoluto en la CONMEBOL Libertadores este miércoles, cuando reciba al tradicional Racing de Avellaneda en la primera fecha de Grupo E de la edición 2021 del torneo.

Estadio: Centenario (Montevideo)

Hora: 21:00 hora local –00:00 GMT

Árbitro: Carlos Benítez (PAR)

- Antecedentes -

Rentistas se estrena en la CONMEBOL Libertadores. Para Racing, será el cuarto equipo de Uruguay que enfrentará en el certamen a lo largo de toda la historia.

El único antecedente de Rentistas en una competencia CONMEBOL fue en la CONMEBOL Sudamericana 2014. En esa edición se midió ante Cerro Porteño: 0-2 en Montevideo y 1-0 en Asunción, para quedar eliminado en la primera fase.

Racing lleva tres partidos seguidos sin perder en sus visitas a clubes uruguayos por CONMEBOL Libertadores (2V 1E), siendo su racha más larga sin derrota fuera de casa ante equipos charrúas en el certamen. Su última caída fue ante Peñarol: 0-1 en la edición 1997.

Yonatan Irrazábal, arquero de Rentistas, es el futbolista del plantel que más partidos disputó en CONMEBOL Libertadores: jugó nueve encuentros en su carrera, ocho con la camiseta de Defensor Sporting y uno para Cerro. En total le convirtieron once goles.

Juan Antonio Pizzi disputará su tercera CONMEBOL Libertadores como entrenador. Las dos anteriores fueron una en Universidad Católica, en 2011, y la otra en 2019 al mando de San Lorenzo. Su mejor actuación fue a cargo del conjunto chileno, cuando alcanzó los cuartos de final (cayó eliminado ante Peñarol, 0-2 y 2-1).

Grupo A: Independiente del Valle vs Defensa y Justicia

El Independiente del Valle se pondrá a prueba este miércoles en Quito ante el argentino Defensa y Justicia, flamante campeón de la Recopa Sudamericana que hará su estreno en la CONMEBOL Libertadores de 2021.

Estadio: Atahualpa (Quito)

Hora: 19:00 hora local –00:00 GMT

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

- Antecedentes -

Independiente del Valle nunca enfrentó Defensa y Justicia en competiciones CONMEBOL. En cinco partidos frente a equipos argentinos en casa por CONMEBOL Libertadores, el equipo nunca ha perdido (3V 2E).

Independiente del Valle nunca ha perdido jugando en casa en CONMEBOL Libertadores. Es una racha de 21 partidos (14V 7E) en los cuales el equipo solo dejó de anotar una vez (0-0 vs Nacional por la ida de octavos de final en 2020).

Defensa y Justicia participa de CONMEBOL Libertadores por la segunda vez en su historia. El año pasado, el equipo no avanzó de la fase de grupos (2V 4D).

Independiente del Valle es el equipo con mayor promedio de posesión entre los 11 que jugaron cuatro partidos por la fase clasificatoria de la presente CONMEBOL Libertadores (64%).

Braian Romero estuvo involucrado en mitad de los ocho goles de Defensa y Justicia en la última CONMEBOL Libertadores (tres goles y una asistencia) y continua en el elenco del equipo argentino.

Grupo A: Universitario vs Palmeiras

El peruano Universitario de Deportes medirá fuerzas este miércoles con el vigente campeón de la Libertadores, Palmerias, en duelo por la primera fecha del Grupo A del torneo continental, a disputarse en Lima.

Estadio: Monumental (Lima)

Hora: 19:00 hora local –00:00 GMT

Árbitro: Cristian Ferreyra (URU)

- Antecedentes -

Universitario ha enfrentado Palmeiras cuatro veces en CONMEBOL Libertadores (1V 3D). La única victoria del equipo peruano fue en el último enfrentamiento entre los dos equipos: Palmeiras 1-2 Universitario, hace 42 años.

Universitario no anotó en sus últimos cuatro partidos frente a equipos brasileños en CONMEBOL Libertadores (2E 2D) y acumula una racha de ocho partidos sin victorias frente equipos de Brasil en el torneo (5E 3D).

La anterior vez que Palmeiras fue campeón de la CONMEBOL Libertadores (1999), debutó con una victoria en el torneo siguiente y llegó hasta la final, perdiendo el título para Boca Juniors en penales.

En su última participación en la fase de grupos de CONMEBOL Libertadores 2014, Universitario fue eliminado sin victorias (1E 5D) y anotó en solo un partido (3-3 vs Vélez en casa).

Palmeiras fue el mejor equipo de la fase de grupos en las últimas tres CONMEBOL Libertadores: 16 puntos en 2020 (igual que Santos), 15 en 2019 (lo mismo que Cruzeiro) y 16 en 2018.

Grupo H: América de Cali vs Cerro Porteño

América de Cali aguarda recuperar al delantero Adrián Ramos, ex Borussia Dortmund, para recibir al paraguayo Cerro Porteño este miércoles por la primera fecha del Grupo H de la CONMEBOL Libertadores 2021.

Estadio: Alfonso López (Bucaramanga)

Hora: 21:00 hora local – 02:00 GMT

Árbitro: Fernando Echenique (ARG)

- Antecedentes -

América de Cali enfrentó Cerro Porteño cuatro veces en CONMEBOL Libertadores (1V 1E 2D). Su única victoria frente a ese adversario en el torneo fue jugando como local (2-0, en la edición 1985).

En CONMEBOL Libertadores, América de Cali lleva siete partidos seguidos sin victorias en casa (4E 3D). Es su peor racha sin éxitos como local en la competición y el equipo no anotó en cuatro de esos partidos (2E 2D).

Cerro Porteño anotó en sus seis partidos en la última fase de grupos de CONMEBOL Libertadores que disputó en 2019 (4V 1E 1D). El equipo avanzó hasta los cuartos de final en esa edición, donde quedó eliminado en manos de River.

En la previa CONMEBOL Libertadores, Joel Graterol, de América de Cali, fue el arquero con mejor porcentaje de penales atajados entre los que enfrentaron más de un penal en la competición (2 de 3, 67%).

Cerro Porteño no ha anotado en sus últimos dos partidos en CONMEBOL Libertadores. La última vez que tuvo más de dos partidos sin anotar en el torneo fue entre 1996 y 1997: en aquella ocasión llegó a cuatro encuentros sin goles.

Grupo G: Unión La Calera vs Liga Universitaria

El chileno Unión La Calera comenzará este miércoles a escribir su historia en la CONMEBOL Libertadores-2021 ante Liga de Quito, que llega invicto a la cita y ya sabe lo que es ganar este prestigioso torneo.

Estadio: Estadio Municipal Nicolás Chahuán (La Calera)

Hora: 22:00 hora local – 02:00 GMT

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

- Antecedentes -

Unión La Calera y LDU Quito nunca se enfrentaron en competiciones CONMEBOL, y los ecuatorianos serán el primer adversario de Unión La Calera en estos torneos que no sea de Brasil o Colombia.

Unión La Calera hará su debut en CONMEBOL Libertadores. Es el 20º equipo chileno a jugar la competición.

En sus ocho visitas previas a Chile por CONMEBOL Libertadores, LDU ganó solo un partido, precisamente el único que no encajó goles (2-0 a Cobreloa en la edición 2004). Los otros siete encuentros los perdió.

Los últimos nueve equipos de Chile que debutaron en CONMEBOL Libertadores no han logrado una victoria en su primer partido por la competición (7E 2D). El último que hizo su primer partido en la historia en el torneo con victoria fue Everton en 1977 (2-0 frente Universidad de Chile).

En la previa CONMEBOL Libertadores, LDU anotó 12 de sus 14 goles en la competición en casa. Los únicos dos goles como visitantes fueron anotados por Matías Zunino, en las victorias por 1-0 frente a Deportivo Binacional y Santos.