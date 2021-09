Multa y advertencia al Clube de Regatas do Flamengo

La Juez Única de la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL,

RESUELVE



1º. IMPONER al CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, una multa de USD 12.000 (DOCE MIL DÓLARES

ESTADOUNIDENSES) por la infracción a los artículos 5.1.5, 5.1.5.1 y 5.1.10 del Manual de Clubes de la

CONMEBOL Libertadores 2021. El monto de esta multa será debitado automáticamente del monto a

recibir por CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO de la CONMEBOL en concepto de derechos de

Televisión o Patrocinio.

2º. IMPONER al CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO una Advertencia por la infracción al artículo

5.8.2 del Manual de Clubes de la CONMEBOL Libertadores 2021.



3º. ADVERTIR expresamente al CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO que en caso de reiterarse

cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el

presente procedimiento será de aplicación lo dispuesto en el Art. 31 del Código Disciplinario de la

CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar.



4º. NOTIFICAR al CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO.



Contra esta decisión no cabe recurso.



Amarilis Belisario

Vicepresidente

Comisión Disciplinaria